De novo: Rodrigo x Felipe

03/10/2016 às 12:30h Enviado por: Samuel Castro

Felipe Peixoto estava em seu comitê de campanha, no Centro, e comemorou nas ruas de Icaraí Foto: Divulgação

Por Thiago Soares



A disputa ao cargo do Executivo de Niterói vai ser decidida no 2º turno. O atual prefeito Rodrigo Neves (PV) recebeu 109.531 votos ou 47,98% do total e liderou o primeiro embate com os demais candidatos. Já o segundo colocado, Felipe Peixoto (PSB), contabilizou 70.065 votos, 30,69% dos votos válidos.

Um número que chamou atenção é o de votos brancos, nulos e abstenções. Neste ano, 66.872 (18,3%) eleitores se abstiveram de votar, contra 65.917 em 2012. Os votos brancos chegaram a 19.228 (6,32%), enquanto os nulos atingiram a marca de 56.581 (18,61%). Na última disputa eleitoral, ocorreram 16.097 (5,09%) votos brancos e 30.970 (9,80%) de nulos.

Rodrigo Neves acompanhou toda a apuração dos votos em sua casa, em Santa Rosa, e afirmou que o resultado mostra o reconhecimento da população em relação ao trabalho feito nos últimos quatro anos. “Vencemos em todas as regiões da cidade. Isso reflete o reconhecimento ao trabalho que foi feito até aqui e a confiança dos niteroienses nos compromissos que estamos assumindo. Tenho certeza que, nos próximos 20 dias, ampliaremos ainda mais a nossa votação para consolidar um novo ciclo de mudanças”, disse.

Já o candidato Felipe Peixoto, que enfrentou Rodrigo no 2º turno em 2012, acompanhou a contagem dos votos no seu comitê de campanha, no Centro de Niterói. Com a confirmação de seu nome na segunda posição, ele comentou sobre o pouco dinheiro gasto e o apoio da população. “Para quem fez uma campanha filmada pelo celular e gastando sola de sapato, isso significa muito. Mostramos o perfil do político próximo, com capacidade de ouvir. Esse é o desejo da população, que está do nosso lado”, afirmou. Flávio Serafini (PSOL) e Dani Bórbia (PSTU) tiveram 47.069 (20,62%) e 1.612 (0,71%) votos, respectivamente.