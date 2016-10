Nanci e Dejorge no 2º turno

03/10/2016 às 12:05h Enviado por: Samuel Castro

O deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) acabou em 1º lugar, com 20,46% dos votos válidos Foto: Leonardo Ferraz

Por Matheus Merlim

O novo prefeito de São Gonçalo será definido no segundo turno das eleições. O deputado estadual José Luiz Nanci (PPS) e o vereador Dejorge Patrício (PRB) desbancaram o atual prefeito Neilton Mulim (PR) e vão às urnas novamente, no próximo dia 30. Apesar do número alto de candidaturas ao Executivo, o que surpreendeu foi o registro de abstenções, votos nulos e brancos que somaram 281.248.



Com 82.848 votos válidos, Nanci liderou o primeiro turno, com 20,46%. Em segundo, Dejorge recebeu 81.952 (20,24%), uma diferença de 896 votos, o que equivale a apenas 0,22%. Logo abaixo ficaram o atual prefeito Neilton Mulim (PR), com 65.922 votos (16,28%); Brizola Neto (PDT), com 49.599 (12,25%); e Marlos Costa (PSB), com 41.145 (10,16%).

Em sexto lugar, ficou o vereador Diego São Paio (Rede), com 33.474 votos (8,27%); seguido de Dilson Drumond (PSDB), com 31.264 (7,72%); Professor Josemar (PSOL), com 16.754 (4,14%); e Dayse Oliveira (PSTU), com 2 mil votos (0,49%).

O líder da votação, José Luiz Nanci, comemorou o resultado em comitê no centro da cidade. Para o deputado estadual, a expectativa para o 2º turno é boa.

“Tenho muita experiência com a cidade e fico muito feliz. Acredito que o número grande de candidatos fez com o que o número de votos fosse baixo. Mas agora é o momento de recuperar esses votos e ir para rua apresentar nossas propostas, sem falsas promessas”, comentou.

Já o vereador Dejorge Patrício festejou a ida ao 2º turno em um galpão, na Brasilândia. Segundo o candidato, é preciso uma mudança em São Gonçalo.

“O povo quer mudança e eu sou essa mudança. Ninguém aguenta mais ser enganado. Só tenho a agradecer a todos que acreditaram no nosso projeto”, disse.

O prefeito Neilton Mulim foi procurado para comentar a votação, mas não quis se pronunciar.