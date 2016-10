Bispo Salvador: mais votado para vereador

03/10/2016 às 11:50h Enviado por: Samuel Castro

Salvador festejou vitória nas urnas com amigos de igreja Foto: Divulgação

Com 7.369 votos, o bispo Salvador Soares, de 54 anos, do Partido Republicano Brasileiro (PRB), foi o vereador mais votado nas eleições municipais deste ano em São Gonçalo. O religioso bateu o recorde do candidato a prefeito do seu próprio partido, o vereador Dejorge Patrício, que foi o mais votado em 2012, com 6.391 votos.



Natural de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e morador de São Gonçalo há 25 anos, Salvador Soares é bispo da Igreja Universal, casado e tem dois filhos. Em um vídeo publicado na sua página oficial no Facebook, ontem à noite, ele agradeceu o apoio dos fiéis.

“Quero agradecer a todos que nos ajudaram, trabalharam e estiveram conosco nessa caminhada”, disse em uma parte da gravação ao lado de amigos.

Em junho, Salvador Soares foi a Brasília, junto com Dejorge para um encontro com o deputado federal Roberto Sales, da mesma legenda. Para o site oficial do PRB, o bispo disse que a visita à Câmara dos Deputados fortalecia ainda mais sua convicção de que está no caminho certo.

“Conheço São Gonçalo e juntos vamos trabalhar para ajudar o povo trabalhador e honesto de nossa cidade”, afirmou na época. (Matheus Merlim)