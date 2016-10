Assessoria de Delaroli diz que votos serão totalizados apesar de candidatura indefirida

01/10/2016 às 21:20h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

"TSE vai contabilizar e validar votos de Marcelo Delaroli. O Tribunal Superior Eleitoral vai contabilizar os votos de todos os candidatos, inclusive daqueles que deram entrada no recurso especial ao TSE para comprovar a elegibilidade. O nome, foto e número 25 de Marcelo Delaroli estão nas urnas, conforme teste realizado e validado pela Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral no último dia 27, quando as urnas foram lacradas para a eleição". informou a assessoria de Marcelo Delaroli, um dos candidatos à Prefeitura de Maricá.