Crimes eleitorais devem ser denunciados hoje

02/10/2016 às 13:30h Enviado por: Rennan Rebello

O Disque-Denúncia, em apoio à Justiça Eleitoral e aos órgãos de Segurança Pública, reforça a disponibilidade do seu atendimento, pelo telefone 2253-1177 ou através do seu aplicativo de denúncias, para o recebimento de informações sobre crimes eleitorais, muito comuns durante os períodos de campanhas e, principalmente, nos dias que antecedem e são realizadas as eleições.





O Disque-Denúncia registrou, desde agosto, 108 denúncias sobre irregularidades eleitorais. O atendimento é realizado de segunda a sábado, das 7h às 23h30 e funcionará, excepcionalmente, hoje, das 7h às 18h, para que o cidadão possa informar todo e qualquer tipo de denúncias referentes a crimes eleitorais. Essas informações serão encaminhadas aos órgãos responsáveis para que possam tomar as atitudes cabíveis.