Tribunal Superior Eleitoral orienta eleitores sobre o dia de votação

01/10/2016 às 14:25h Enviado por: Samuel Castro

Após digitarem os números dos candidatos, os eleitores têm que apertar a tecla ‘Confirma’ Foto: Divulgação

Amanhã, 144.088,912 brasileiros vão às urnas, das 8h às 17h, para escolher 5.568 prefeitos e 57.945 vereadores. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) preparou um guia para o eleitor com as principais informações que ele precisa saber.





Local – No título de eleitor constam informações sobre a zona eleitoral e a seção onde você vota. Mas, se não sabe onde vota ou perdeu o título, pode consultar o local e o número do título no site do TSE. Para esta consulta, basta informar o nome, data de nascimento e nome da mãe.



Documento – É necessário levar um documento oficial com foto (identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação). Não será admitida a certidão de nascimento nem de casamento. Não é obrigatória a apresentação do título de eleitor. No entanto, o número deste documento é indispensável para o preenchimento da justificativa eleitoral.



Posso ou não posso? – É permitida a manifestação individual e silenciosa de apoio ao partido e/ou candidato. Entretanto, não é permitido utilizar vestuário padronizado, bandeiras, broches nem adesivos que caracterizem manifestação coletiva.



No recinto da cabina de votação, é proibido portar celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou quaisquer instrumentos que possam comprometer o sigilo do voto. Esses aparelhos devem ficar retidos com o mesário enquanto o eleitor vota.