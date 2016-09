Hoje é o último dia nas ruas

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim conversou com moradores da Trindade sobre os investimentos na área da saúde Foto: Divulgação

No penúltimo dia de campanha em São Gonçalo, o prefeito e candidato à reeleição, Neilton Mulim (PR), e Brizola Neto (PDT) foram às ruas para conversar com moradores e mostrar as suas propostas.



Em encontro com moradores da Trindade, Mulim (PR) garantiu que, no segundo governo, irá ampliar ainda mais a rede de saúde. Lembrou que, esta semana, foram inauguradas a segunda Umpa em Nova Cidade e mais uma Unidade de Saúde Básica (UBS) no Arsenal. “Vamos continuar levando um atendimento mais rápido, eficaz e humanizado. Mais que dobramos o número de unidades de urgência e emergência, pois a cidade só contava com os prontos socorros do Alcântara e Zé Garoto”, afirmou.

Neilton voltou a lembrar que não investiu em publicidade para garantir mais obras. “Investimos todos os recursos em obras, serviços, programas e projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. Por isso, peço mais um voto de confiança para continuarmos avançando”, disse.

Brizola Neto (PDT) caminhou pelo Pacheco e Santa Isabel com a candidata a vice-prefeita, Marilena Panisset e da ex-prefeita, Aparecida Panisset. À tarde, gravou seu último programa eleitoral e, no início da noite, participou de reunião com lideranças do Jardim Catarina. Brizola Neto divulgou, em sua página oficial, um vídeo gravado por sua esposa ao lado dos dois filhos para apoiar a sua candidatura à prefeitura de São Gonçalo.

“Eu sou pai. Como todo pai, quero proteger os meus filhos. A campanha que alguns adversários promovem na internet é uma campanha contra os interesses do povo. Não se conformam com a nossa liderança e partem para a mentira e covardia. Não vou me rebaixar ao nível deles. Continuarei falando sobre a mudança que vamos promover em São Gonçalo. Mas compartilho a mensagem e incentivo que acabo de receber da minha família. Acredito que é a melhor resposta aos difamadores e a melhor satisfação para a população de São Gonçalo”, falou no vídeo.