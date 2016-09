Rodrigo Neves reúne 5 mil em comício na Engenhoca

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Rodrigo encerrou o 1º turno no mesmo lugar da eleição de 2012 Foto: Divulgação

Cinco mil pessoas acompanharam, ontem à noite, no Largo de São Jorge, na Engenhoca, o comício do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PV), candidato à reeleição. O prefeito encerrou a campanha do primeiro turno no mesmo lugar da eleição de 2012.



“Tenho muito orgulho de ter reaberto o Getulinho, de ter construído 20 escolas, implantado o novo Horto do Fonseca, que se transformou no grande parque público da Zona Norte. Tenho muito orgulho também de ter trazido o Colégio Pedro II para Niterói e asfaltado mais de 150 ruas aqui”, disse.

O candidato a prefeito pelo PSOL, Flavio Serafini também participou, nesta quinta-feira, de diversas atividades na Zona Norte da cidade. Serafini chamou a atenção para o fato de que na região vivem 30% dos niteroienses, mas numa realidade que expressa, na sua avaliação, a desigualdade social na cidade.

.Já o candidato a prefeito de Niterói pelo PSB, Felipe Peixoto, reuniu mais de 400 pessoas no fim da tarde de ontem, em ato na Praça Araribóia, em frente à estação das barcas, onde iniciou o dia às 7h, com mais uma panfletagem.

A agenda de Felipe se concentrou na região central da cidade, contando com corpo a corpo na Rua Almirante Teffé, participação (pela manhã e à noite) na Festa de São Miguel Arcanjo, no Bairro de Fátima, e em palestra à noite na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói (Ademi).