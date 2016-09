Eduardo Gordo reúne 2,5 mil e nega as acusações do MPF

29/09/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

Em encontro no Tamoio Eduardo Gordo se defendeu de acusações Foto: Filipe Aguiar

Cerca de 2,5 mil pessoas participaram de reunião do candidato a vereador por São Gonçalo, Eduardo Gordo (PMDB), com lideranças do município, na noite de terça-feira, no Clube Tamoio, quando ele aproveitou para se defender das acusações do Ministério Público Federal (MPF) de desvio de recursos da Saúde em São Gonçalo.

“A denúncia se baseia em fatos ocorridos antes de 2007. Embora a ação tenha sido distribuída pelo MPF em fevereiro de 2016, o fatos só vieram à tona agora, às vésperas das eleições, o que demonstra o interesse dos meus adversários em me prejudicarem. A verdade vai prevalecer e vou provar minha inocência. É direito do MP investigar os fatos que entender necessários, como é meu direito exercer meu direito de defesa. O que não se pode é afirma minha culpa sem condenação”, afirmou Gordo.

Eduardo Gordo negou que tivesse ordenado a compra de jornais com a denúncia do MPF. “Não ordenei a compra dos jornais. Jamais faria isso porque prezo a liberdade de imprensa. Repudio qualquer tentativa de afrontá-lá”, disse.

“Isso tudo é para eu não me tornar o vereador mais votado. Respeito o direito da imprensa, mas existe algo que é impossível de ‘baterem’: a população, que me apoia. Disseram que eu era maluco por colocar 2,5 mil pessoas num evento como esse, em plena crise. São 34 pessoas investigadas e só ‘batem’ em mim. Antes, a acusação era de R$35 milhões, hoje são só R$57 mil. Só peço que respeitem a minha família”, finalizou.