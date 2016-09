Neilton mostra mudanças

29/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim fez reunião com moradores do Jardim Catarina e destacou humanização dos serviços Foto: Divulgação

Ao fazer um balanço dos quase quatro anos de sua gestão, o prefeito e candidato à reeleição, Neilton Mulim (PR), destacou o trabalho humanizado na saúde e também na educação, com políticas de inclusão dos que mais precisam, principalmente os portadores de necessidades especiais de São Gonçalo. Em reunião com moradores do Jardim Catarina, ele destacou que conseguiu garantir sede própria para o Centro de Inclusão Municipal Elen Keller (CIM), o que permitiu melhorar o atendimento, com mais conforto aos alunos com deficiência.



O prefeito falou, ainda, sobre a clínica-escola do autista que, além de diagnóstico, promove capacitação de professores e familiares para lidar com a síndrome. “Essas conquistas não podem parar. Precisamos unir para avançar”, alerta o prefeito, dizendo que a descontinuidade dos programas é um problema comum em São Gonçalo e que isso põe em risco os serviços já conquistados pela população. “Historicamente, as trocas de governo implicam em descontinuidade dos programas e essa é uma das minhas preocupações. Nos últimos quatro anos, avançamos em muitas áreas, cuidamos das pessoas e esse trabalho precisa continuar”, afirmou Neilton.

O candidato citou que cerca de 1,4 mil estudantes com necessidades especiais estudam na rede municipal. E que as gestantes são assistidas antes, durante e depois do parto em programas como o Espaço Rosa, Espaço Cegonha e Canguru. Além disso, a maternidade Luiz Palmier foi ampliada, o que permitiu a realização de cerca de 500 partos por mês, enquanto em janeiro de 2013 eram 80 partos/mês. “Hoje, nossa maternidade oferece atendimento humanizado. Essa mudança resultou na queda dos índices de mortalidade materna em 64%. São dados públicos, que podem ser conferidos no site do Ministério da Saúde”, afirmou.

“Quando assumimos a gestão, tivemos que pagar mais de R$ 120 milhões em dívidas deixadas pela administração anterior. Agora, com as finanças em equilíbrio, vamos fazer muito mais pela população de São Gonçalo. Vamos ampliar os programas de saúde, melhorar as condições de nossas escolas e qualificar os servidores”, garantiu Neilton.