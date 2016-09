Neilton aposta em obras de mobilidade para vencer

28/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton esteve em Lagoinha conversando com moradores sobre as obras de mobilidade urbana Foto: Divulgação

Avançar com mais obras de infraestrutura, criando novas vias de tráfego para melhorar a mobilidade urbana da cidade e, consequentemente, a vida da população foi uma das propostas que o prefeito e candidato à reeleição, Neilton Mulim, debateu, ontem, com moradores de Lagoinha.



Após gravar programa eleitoral, Neilton conversou com os moradores das ruas Joaquim Laranjeiras e Alberto Gonçalves que, com outras vias, acabaram de receber obras de redes de água e esgoto, drenagem, passeio público e pavimentação e formam a via binário - projeto que pretende desafogar o trânsito no centro comercial de Alcântara.

“É uma obra completa, com toda a infraestrutura necessária para a região. Vamos desafogar o trânsito no Alcântara e garantir a mobilidade urbana. Mas a cidade precisa, além dessas obras, que vamos continuar realizando, de um transporte de massa, como o BRT, cujo projeto acabamos de licitar”, garantiu o prefeito.

O projeto da Via Binário está realizando obras em 3,2 mil metros entre ruas do bairro Lagoinha até a RJ-104. No projeto, a Estrada Raul Veiga, que hoje concentra mão dupla de Alcântara até Santa Izabel, será utilizada apenas como mão única de Alcântara até Lagoinha. O sentido Lagoinha até o Alcântara será realizado pelas ruas Luiz Mota e Agostinho Félix.