Rodrigo Neves visita Zona Norte de Niterói

26/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Rodrigo Neves cumprimentou moradores e comerciantes Foto: Divulgação

Candidato a reeleição pela coligação "Pra Seguir em Frente", o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PV), visitou vários bairros da Zona Norte, na tarde de ontem. Ele recebeu o apoio de moradores e comerciantes da Engenhoca, Caramujo, Teixeira de Freitas e Santa Bárbara.





"Sou um filho da Zona Norte, fui criado no Fonseca e sei das dificuldades da região. Construímos escolas, creches, reformamos unidades de saúde. Hoje, o programa 'Médico de Família' atende a 185 mil pessoas em áreas vulneráveis. Revitalizamos o Horto do Fonseca, que ganhou o skatepark e reabrimos o Getulinho. Nesta semana, será inaugurada a Cidade da Ordem Pública. Precisamos dar continuidade a esse trabalho. Niterói precisa e merece seguir em frente de forma séria e comprometida com seus moradores. Se neste mandato conseguimos fazer tanta coisa, no próximo será ainda melhor", afirmou Rodrigo Neves.