Aplicativo oferece aos eleitores informações sobre todos políticos

26/09/2016 às 12:55h Enviado por: Samuel Castro

O aplicativo é gratuito e abrange todas as cidades do país Foto: Divulgação

A Leapps, startup focada em desenvolvimento de soluções de Cloud, Móbile e Big Data, anuncia o lançamento do aplicativo Govern, com a proposta de criar interação entre eleitores e candidatos. Gratuita, a plataforma está disponível nas versões Android e IPhone e o usuário pode entrar com uma conta de rede social - Facebook ou Google Plus.



O Govern permite que os usuários tenham acesso à declaração de bens dos políticos e seus planos de governo. Além da consulta de informações, o app é um canal no qual os proprietários de smatphones poderão tirar dúvidas, emitir comentários, enviar sugestões e, principalmente, responder uma pesquisa de satisfação no qual vão avaliar as propostas de governo dos concorrentes ao cargo de prefeito e vereador nas próximas eleições, que acontece no próximo domingo. O objetivo é aproximar as pessoas da política.

Um dos diferenciais do aplicativo, o mural de mensagens, possibilita que as pessoas expressem suas opiniões ou encaminhem sugestões para o seus representantes. Já a pesquisa de satisfação foi dividida em dois grupos com quatro questões, um para que os usuários avaliem os candidatos que buscam a eleição e outro para que avaliem aqueles que visam à reeleição.

A plataforma fornece informações relevantes sobre os postulantes para estimular o engajamento político dos eleitores, uma vez que boa parte das pessoas não participa de entrevistas de órgãos de pesquisas eleitorais e concentra suas opiniões nas redes sociais.

TSE – A base de dados foi retirada do Tribunal Superior Eleitoral e conta com informações dos pleitos de todas as cidades brasileiras. Além disso, o Govern disponibiliza uma lista com os dados dos governadores, deputados ou senadores que estão cumprindo mandato atualmente. Em todos os casos, também é possível avaliar a gestão dos eleitos.