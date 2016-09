Brizola Neto faz carreata

26/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Segundo a coligação ‘A Força do Povo’, cerca de 250 veículos participaram da atividade ontem Foto: Divulgação

Nem mesmo o frio e a forte chuva que caiu sobre São Gonçalo desanimaram a carreata do candidato a prefeito do PDT, Brizola Neto, durante a tarde de ontem.





Juntamente com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, a ex-prefeita Aparecida Panisset e a candidata à vice-prefeita Marilena Panisset (PRP), o candidato passou pelos bairros Jardim Catarina, Alcântara e Gradim, acenando e cumprimentando moradores e comerciantes. Ao todo, cerca de 250 carros participaram do evento.





"Pesquisas publicadas recentemente nos mostram que estamos no caminho certo. O gonçalense quer reconstruir São Gonçalo com propostas reais e possíveis de serem realizadas. Vamos resgatar o legado de Leonel Brizola e Aparecida Panisset, que sempre governaram para o povo", declarou Brizola Neto.