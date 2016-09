‘Quero política ampla de inclusão social’

24/09/2016 às 20:10h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Alex Ramos

Policial federal e professor, Sandro Araújo (PPS) é candidato à vaga na Câmara de Niterói. Ele pretende trabalhar no treinamento da Guarda Municipal e ampliar oportunidades para os jovens.



O SÃO GONÇALO - O que te motivou a lançar a candidatura ao Legislativo de Niterói?

SANDRO ARAÚJO - O fato de coordenar um projeto social, que já existe há 13 anos, e deu certo em Niterói. O “Geração Careta” mudou a vida de muita gente, de todas as classes sociais. O grande objetivo é proporcionar inclusão social de verdade. Com a legitimidade do voto, a gente pretende ampliar isso pela cidade e tornar uma política ampla de inclusão social para tirar os adolescentes e jovens da violência a médio e longo prazos.

OSG - Caso seja eleito, qual será sua prioridade?

SANDRO - A questão da segurança pública. Pretendo atuar junto a Guarda Municipal, oferecendo um treinamento de alto nível, uma vez que sou especializado academicamente em Segurança Pública e pós-graduado em Prevenção ao Uso de Drogas e Violências. Isso independe de projetos de leis aprovados, porque você oferece ao gestor uma possibilidade de treinamento gratuito e de alto nível para uma força de segurança.

OSG - Qual candidato apoia para o Executivo e qual principal reivindicação pretende fazer ao prefeito?

SANDRO - Estou apoiando o Rodrigo Neves e a maior reivindicação que vou fazer é que seja responsável nessa transição da Guarda Municipal desarmada para agentes armados. Acredito que pode dá certo, mas só será viável se tiver o binômio do treinamento e gestão funcionando de uma forma extremamente correta. Porque se não houver esses dois pilares, será um desastre. Em primeiro momento, quando esses guardas fizeram prova para Niterói, eles passaram para trabalhar em uma guarda desarmada. Então, não são todos que vão se adaptar com arma. Tem que reaplicar os exames psicotécnicos e utilizar os critérios que a polícia costuma usar para liberar o porte de arma.

OSG - Com experiência na área dos esportes e da educação, como o senhor observa o futuro da população jovem de Niterói?

SANDRO - Costumo dizer que é um binômio: esporte e educação. Por incrível que pareça, isso compõe um projeto de segurança pública. Há uma ligação íntima entre esses setores e as oportunidades, porque somente desta forma são feitas as grandes modificações. Entrar em uma comunidade dando tiro, resolve momentaneamente, porque é necessário combater o risco à sociedade, mas não é eficiente. Não traz resultados positivos para a formação do jovem.