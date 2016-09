Candidatos vão às ruas em SG em busca de votos

25/09/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Marlos prometeu revitalizar Alcântara e organizar o comércio ambulante instalado na região Foto: Divulgação

A exato uma semana da eleição, os candidatos a prefeito de São Gonçalo intensificaram, ontem, as atividades de rua na busca pelo voto dos eleitores. O candidato do PSB, o vereador Marlos Costa, participou de caminhadas em Vista Alegre, Paraíso e na popular Rua da Feira, no Alcântara, onde destacou suas propostas em relação à revitalização da região.





“São muitas as nossas propostas para o Alcântara, como organizar o comércio ambulante e terminar o mercado popular de Alcântara. Pretendo, caso eleito, urbanizar todo o centro comercial, restaurando as calçadas e construindo um grande calçadão na Rua da feira. Precisamos fazer com que as pessoas voltem a ter acessibilidade ao bairro, e que a região também possa estar mais limpa, segura e iluminada”, disse Marlos.





O candidato do PSDB, Dilson Drumond, também passou o sábado em caminhadas nos bairros Engenho do Roçado, Vila Três e Alcântara. Durante o corpo-a-corpo com eleitores, o candidato comentou com moradores e comerciantes sobre seus projetos para desenvolver a economia da cidade.

"Nossa cidade vive dias de muitas dificuldades e falta de investimentos na economia local. Vamos incentivar o pequeno comerciante, o empreendedor. Essa política atual afasta os empresários e gera o desemprego. Vamos reduzir a alíquota do ISS de 5℅ para 2℅. Dessa forma, vamos garantir empregos para a população dentro de São Gonçalo. Mais empresas, mais empregos, maior a economia", garantiu Dilson Drumond.