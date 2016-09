Rua que liga regiões de Maricá é pavimentada

25/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Rua está sendo pavimentada desde a esquina com a Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano Foto: Divulgação

O bairro do Caju, em Maricá, está ganhando uma nova alternativa viária para acesso à lagoa de Jacaroá. A Rua do Catete está sendo inteiramente pavimentada desde a esquina com a Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano até as proximidades da orla da lagoa. Além dela, outras vias próximas também vão receber urbanização em alguns trechos, como as ruas 32 e 38.



Esta é a segunda intervenção realizada na região nos últimos quatro meses. Entre o fim de abril e o início de maio, as equipes da Secretaria Adjunta de Obras de Maricá realizaram melhorias em outro ponto da parte alta entre o Caju e o Jacaroá, onde as ruas Egito, Angola e Creval Fernandes da Silva foram pavimentadas e outras foram preparadas.

Perto dali, a área conhecida como Jardim Interlagos também passa por intervenções do órgão municipal. O canteiro que fica no entroncamento entre a Avenida Um e as ruas 59 e 60 está sendo preparado para se tornar uma nova opção de lazer para os moradores. O local vai receber mesas para jogos, brinquedos e aparelhos de ginástica, além de iluminação. O espaço deverá estar concluído até o fim do ano.