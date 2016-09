Mariola quer continuar trabalhos de infraestrutura no 2º distrito

24/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Mariola tenta o quinto mandato consecutivo na Câmara de SG Foto: Leonardo Ferraz

Na disputa pelo quinto mandato consecutivo na Câmara Municipal, o vereador Jorge Mariola (PHS) não esconde o desejo de continuar lutando por obras e melhorias de infraestrutura pela cidade. Com maior área de atuação no 2º distrito, o parlamentar conta com a reeleição do prefeito Neilton Mulim (PR) para avançar ainda mais pela região.

“Na gestão de Neilton, conseguimos grandes melhorias para a região. Deixamos os bairros do Jardim Alcântara e Raul Veiga prontos. Mas ainda falta avançar na infraestrutura de ruas do Coelho, Vila Candoza, Jardim República e Jóquei. Essas serão minhas prioridades, se for reeleito”, declarou.

Cumprindo o quarto mandato como vereador, Mariola chegou a cogitar deixar o Legislativo para entrar na chapa de Neilton, como vice-prefeito, na campanha pelo Executivo de São Gonçalo. Mas, após conversas internas entre os partidos e com a coligação, o parlamentar abriu mão da candidatura à Prefeitura e cedeu o lugar de vice para a ex-deputada estadual Graça Mattos (PMDB).

“Vou lutar para continuar na Câmara e tenho certeza que o povo vai reconhecer meu trabalho. A saída da chapa foi por uma causa grande, que é o melhor para o município”, explicou o vereador, na época do anúncio oficial.