Candidatos aproveitam últimos dias de campanha

24/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Nanci recebeu o deputado federal Roberto Freire no diretório municipal na noite de quinta-feira Foto: Divulgação

Os prefeitáveis de São Gonçalo deram continuidade à campanha, ontem, em diferentes bairros da cidade. Nos pontos visitados, apresentaram suas propostas à população e ouviram as principais reivindicações dos moradores.



O candidato do PSDB à prefeitura de São Gonçalo, Dilson Drumond, se reuniu com moradores do Boassu e Boa Vista para discutir os problemas da região e também as propostas de governo. Dilson estava acompanhado do candidato a vereador, Sandro Almeida (PSDB).

“Os moradores estão com grandes expectativas para o processo eleitoral. Querem mudança e me mostraram vários problemas vividos pela comunidade no dia a dia. Entre eles, a falta de saneamento básico e as péssimas condições de infraestrutura das ruas dos bairros. Já defini com minha equipe que iremos rever a responsabilidade da Cedae com os serviços de água e esgoto”, afirmou Dilson Drumond, que acrescentou os dados do Instituto Trata Brasil, em que apenas 10% do esgoto coletado na cidade recebe tratamento.

Sandro Almeida reforçou a importância da participação da população. “Percebemos que as pessoas querem mudanças no cenário atual. A infraestrutura da cidade é cada vez mais precária e precisa de investimentos com responsabilidade. A atuação da Cedae é alvo de reclamação da maioria dos moradores que sofre com a falta de saneamento básico e com as dificuldades no abastecimento de água”, declarou Sandro Almeida.

José Luiz Nanci recebeu, no diretório municipal, o deputado federal e presidente nacional do PPS, Roberto Freire, na noite de quinta-feira. “São Gonçalo precisa de um gestor que conheça os seus problemas. José Luiz Nanci é gonçalense de verdade e comprometido com a cidade”, afirmou o deputado federal.

No encontro, ainda estiveram presentes, o deputado estadual e presidente regional do PPS, Comte Bittencourt; o presidente do diretório municipal de São Gonçalo, Paulo Siqueira; a atual vice-prefeita e candidata a vereadora Mariangela Valviesse; o vice-prefeito da chapa, Ricardo Pericar; o vice-presidente regional do PPS, Aécio Nanci; e os vereadores e candidatos à reeleição Giovani Raios de Sol (PPS) e José Carlos Vicente (PSL).