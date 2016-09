Canditatos a prefeitos discutem propostas em útlimo bloco do debate

Por Matheus Merlim



Nos últimos três blocos, mais propostas foram debatidas entre os prefeitáveis de São Gonçalo. Em destaque o quarto bloco, quando o tema foi sorteado e cada candidato pode perguntar ao concorrente sobre os setores do município.

O doutor Dilson Drumond (PSDB) começou a sabatina com uma pergunta sobre as propostas para as unidades de emergência e urgência do município, direcionada ao candidato Diego São Paio (Rede), que propôs uma gestão profissional na saúde.

"Se as pessoas tivessem emprego, educação e saúde de qualidade, a violência diminuiria. Não é com mais polícia na rua que o problema será resolvido", disse.

"A questão fundamental é trazer desenvolvimento econômico para que o gonçalense não precise buscar emprego em outra cidade. E São Gonçalo precisa de um prefeito que tenha autoridade para articular e lutar por um transporte de massa", disse.

Os dois últimos temas sorteador foram emprego e educação. No primeiro, Brizola Neto perguntou ao Professor Josemar sobre as propostas para trazer desenvolvimento econômico.

Já sobre educação, Dayse Oliveira perguntou a Marlos Costa sobre sua posição diante do veto da Câmara de Vereadores para as eleições diretas para diretores de escola.

"Votei a favor pela eleição direta e, no meu mandato, vou sempre defender esse processo democrático", afirmou Marlos.

Discussões e manifestações tumultuam debate





Não foram só as propostas que nortearam o rumo do debate desta quarta-feira, na OAB, no Zé Garoto. Com manifestações de correligionários e alfinetadas entre candidatos, o evento não se manteve somente com as perguntas planejadas.