Candidatos respondem às perguntas da plateia

21/09/2016 às 22:05h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

Após a apresentação dos candidatos, a organização do debate iniciou o segundo bloco com perguntas da plateia convidada. Questionado sobre o tema Educação, o vereador Marlos Costa (PSB) reafirmou a luta contra a aprovação automática e a abertura de mais vagas para creches e para a educação infantil.





"São Gonçalo tem um dos piores IDEBs do país. Faltam creches, vagas para a educação infantil. Por isso, precisamos readaptar a rede municipal para garantir essas vagas. Vivemos também o drama da aprovação automática. No meu governo, vamos acabar com essa política", disse.





Sobre o tema da saúde mental do município, o candidato do PSOL, Professor Josemar, propôs a valorização da saúde preventiva e uma ampliação na rede para atender mais pacientes.





"Precisamos criar um sistema de acompanhamento das famílias, uma espécie de coordenadoria dentro da Secretaria de Saúde. Temos também que lutar por uma educação mais inclusiva no município", declarou.





O candidato Brizola Neto (PDT) foi indagado sobre a situação dos táxis na cidade de São Gonçalo. Para ele, a concorrência com aplicativos de serviço particular é desleal para a categoria dos taxistas.





"O táxi é um serviço fundamental na cidade. Vamos combater o processo de concorrência desleal dos aplicativos, que precisam ser regulamentados pelo município", disse.





Sobre segurança pública, dois candidatos foram perguntados sobre suas propostas. Para Dayse Oliveira (PSTU), a questão da violência é social.





"Vamos diminuir a violência em São Gonçalo Investindo em Saúde, em Educação e valorização dos profissionais. E não com repressão da polícia. Não dá para pensar em segurança pública, tendo números altos de LGBTfobia, violência contra mulheres e negros", opinou.





Já Diego São Paio (REDE) afirmou que vai assumir a responsabilidade da segurança pública no município.





"Precisamos valorizar os profissionais da Guarda Municipal, com criação de uma sede própria e a capacitação desses agentes. Outro tópico importante é a melhoria da iluminação pública e a criação de uma central de inteligência e monitoramento por câmera em toda cidade", declarou.





O médico e candidato do PSDB, Dilson Drummond, foi questionado sobre o saneamento básico. Para o ex-vereador, é preciso rever contrato com a Cedae.





"Vamos rever o contrato com a Cedae, que foi renovado por 50 anos. Sobretudo, por se tratar de uma empresa que deixa a desejar pelo serviço prestado à cidade", concluiu.