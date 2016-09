Nanci justifica ausência em debate na OAB

21/09/2016 às 20:32h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Foto Divulgação

O candidato do PPS, doutor José Luiz Nanci, enviou um ofício à OAB-SG informando que não participará do debate. De acordo com a assessoria de comunicação do candidato, a ausência de Nanci se dá a dois fatores.





O primeiro é a dificuldade de acessibilidade ao auditório da instituição, que não possui elevador, nem rampa para cadeira de rodas.





O outro motivo apresentado pelo candidato foi um compromisso no Vicariato de São Gonçalo, marcado há dois meses.





"Acho importante cumprir os compromissos firmados e no momento tenho dificuldades de locomoção, pois estou com o pé recém-operado, após tê-lo fraturado", declarou.