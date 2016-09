21/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Filipe Aguiar

Cumprindo o primeiro mandato na Câmara de São Gonçalo, o empresário Russo da Marmoraria (PRB), de 54 anos, volta a concorrer para a reeleição.



O SÃO GONÇALO - Quais foram suas principais atuações durante o primeiro mandato na Câmara de Vereadores?

RUSSO DA MARMORARIA - Tivemos cinco leis aprovadas, entre elas, a lei que obriga aos empregadores encaminharem seus funcionários do sexo masculino, acima dos 45 anos, para fazer o exame prostático anualmente. Além disso, fizemos a audiência pública que possibilitou a construção da unidade do Corpo de Bombeiros no Colubandê, em 2015.

OSG - Caso seja reeleito, quais serão suas prioridades?

RUSSO - Continuaremos a nossa luta em prol da população e quero mais investimentos no setor industrial. A indústria já foi a grande marca de São Gonçalo, que era conhecida como a Manchester Fluminense. Temos que investir mais neste setor como também no empreendedorismo para atrair mais empregos, fazendo com que São Gonçalo deixe de ser uma cidade dormitório.

OSG - Quem o senhor está apoiando para prefeito e quais reivindicações tem feito ao candidato?

RUSSO - Para prefeito, o meu candidato é o Dejorge Patrício, uma pessoa íntegra, de fácil acesso e que é nascido e criado na cidade. Reivindicarei, entre outras melhorias, a Clínica da Terceira Idade. E um sonho antigo é a criação de uma rodoviária intermunicipal em nossa cidade.

OSG - Ao seu ver, de que São Gonçalo mais carece hoje?

RUSSO - Hoje, a nossa maior urgência é a segurança. Mas vejo que a educação também é muito importante. É por ela que se começa a trabalhar. Todos os setores estão precários, mas a segurança é o que mais impressiona. Os números de homicídios e assaltos em São Gonçalo assustam. A questão da iluminação pública também é muito importante, pois inibe a prática dos bandidos. Nós, vereadores, fomos ao governador pedir mais efetivo para o batalhão. Fomos atendidos, mas logo depois levaram de volta os policiais.

OSG - O que o senhor acredita que pode contribuir para a população no próximo mandato?

RUSSO - Tenho orgulho em deixar o legado do novo quartel do Corpo de Bombeiros em nossa cidade, por meio de uma audiência pública, em 2013, que com a ajuda do Governo do Estado se tornou realidade. Com isso, pretendo continuar contribuindo em todas as áreas em que nossa cidade precisa melhorar.