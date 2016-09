Candidatos mostram propostas nos bairros

21/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim esteve com moradores em Trindade e em Nova Cidade falando sobre educação Foto: Divulgação

A chuva de ontem não atrapalhou o dia de campanha dos prefeitáveis de São Gonçalo. Durante encontro com eleitores e lideranças políticas dos bairros de Nova Cidade e Trindade, o prefeito e candidato a reeleição, Neilton Mulim (PR), reafirmou o seu compromisso com a educação de São Gonçalo.



“Durante o nosso governo, fizemos muitos avanços na educação. Acabamos com os contratos temporários, convocando mais de 700 professores que haviam sido aprovados no concurso e ainda chamamos todos os aprovados e o cadastro reserva do concurso realizado pelo nosso governo há três meses”, disse.

Diego São Paio (Rede) não abriu mão de participar da sessão da Câmara de Vereadores de ontem para cumprir seus compromissos de campanha. Único vereador que concorre à Prefeitura presente na plenária, Diego defendeu investimentos em educação após denunciar irregularidades apontadas pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

Marlos Costa (PSB) participou da comemoração dos 46 anos da Apae-SG e ressaltou a importância da instituição. “A Apae merece ser celebrada e respeitada. Ela desenvolve um trabalho fantástico de inserção e inclusão de pessoas com deficiência. Nosso compromisso é estar ao lado da Apae, apoiando as iniciativas da instituição”, comentou. José Luiz Nanci (PPS) conversou com moradores do Coelho. À noite, participou de reunião no Jardim Catarina e conversou com lideranças políticas no Colubandê.