Serafini e Freixo discursam na Cantareira

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto:

O candidato do PSOL a prefeito do Rio, Marcelo Freixo, se juntou, ontem, ao seu colega de partido e candidato a prefeito de Niterói, Flavio Serafini, em comício na Praça da Cantareira, em São Domingos. No carro de som, Serafini e Freixo arrebataram os militantes com o chamado geral à ida da juventude às ruas na reta final de campanha para a conquista dos votos que poderão levar ambos ao segundo turno.



“A gente tem lado e é o lado dos trabalhadores que lutam por seus direitos. A gente quer ganhar essa eleição para que o povo, enfim, possa governar Niterói. Vamos apostar no chamamento para que o povo possa participar das decisões da nossa cidade. Nós, homens e mulheres, vamos ocupar os espaços da política para fazer a transformação da cidade acontecer”, disse Serafini.

Freixo também discursou sobre a ideologia do PSOL. “Nossos adversários têm dinheiro, nós temos nossos ideais. Nós temos valores, temos militância e vamos para o segundo turno. A gente sempre ouve falar que Niterói tem um alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Mas que história é essa de IDH que nunca chega no Fonseca, onde eu morei, e em outros lugares de Niterói?”, questionou.