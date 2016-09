Candidatos participam de debate on-line em SG

17/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O candidato Diego São Paio, da Rede, esteve nos bairros Coelho, Jardim Catarina e Alcântara Foto: Divulgação

Amaior parte dos candidatos à prefeitura de São Gonçalo encerrou a semana com agendas externas por bairros da cidade. Quatro deles, no entanto, participaram de um debate online ontem.



Marlos Costa (PSB) foi um dos quatro convidados do debate, que contou com Neilton Mulim (PR), Dilson Drumond (PSDB) e Brizola Neto (PDT). O vereador aproveitou a oportunidade e falou sobre suas propostas de governo. Segurança, transporte, educação e saúde foram temas debatidos. À noite, o candidato participou de outro debate, desta vez em uma igreja católica, em Alcântara.

O candidato Diego São Paio (Rede) cumpriu agenda, ontem, no Coelho, Jardim Catarina e Alcântara. O vereador pretende aprimorar o atendimento das unidades de saúde com uma gestão profissional, que garanta medicamentos e um atendimento de qualidade. “A população precisa conseguir atendimento perto de casa para que não procure as emergências, onde as filas são cada vez maiores. Vamos garantir as especialidades básicas e modernizar os postos de saúde com um sistema online para marcação de exames”, afirmou.

O Coelho foi o bairro que recebeu o candidato professor Josemar (PSOL). A atividade começou por volta das 9h. Já Dejorge Patrício (PRB) terminou a semana afirmando que será fundamental o apoio dos governos estadual e federal para obter convênios para desenvolver todas as áreas. “A nossa população, tão cansada de promessas, precisa de um governante que dedicará sua vida às melhorias das condições e qualidade de vida dos gonçalenses”, disse.