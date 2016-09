17/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Luiz Nicolella

Filiado ao PMDB, Alécio Breda Dias, o Lecinho, de 46 anos, tenta sua reeleição para o terceiro mandato na Câmara de São Gonçalo.



O SÃO GONÇALO - Qual projeto mais importante conseguiu aprovar em seu mandato?

LECINHO - Eu fiz diversos projetos de lei. No meu primeiro mandato, aprovamos uma lei que determina que as instituições bancárias disponibilizem assentos e banheiros para os clientes. Apenas um banco federal ainda não aderiu à lei. Outro projeto que destaco é o destombamento do 3º BI (Venda da Cruz), que possibilitou o início das obras do programa “Minha casa minha vida” no local.

OSG - Se reeleito, quais serão suas prioridades?

LECINHO - Acho que o município precisa avançar muito. Na segurança, precisamos de parcerias com o governo estadual e melhorar a nossa guarda municipal. O grande anseio da população é esse. Temos, também, que tirar nossas crianças da rua. Por isso, sempre digo que São Gonçalo precisa criar uma fundação de esporte. Nosso prefeito já esteve em Brasília buscando recursos. Isso tudo ajudaria a melhorar a segurança.

OSG - Quem o senhor está apoiando para prefeito e quais reivindicações tem feito ao candidato?

LECINHO - O meu candidato é Neilton Mulim. Atualmente, eu falo que olhando o resto do quadro de candidatos ao Executivo, não tem como apontar um que possa resolver os problemas de São Gonçalo. O Neilton fez um mandato voltado para todas as áreas. Foi quem mais investiu na saúde, nos últimos 30 anos, porém, é um serviço invisível, não aparece. Quero que ele continue investindo na saúde.

OSG - Com a experiência de dois mandatos na Câmara de São Gonçalo, o que enxerga como principais carências do município?

LECINHO - Precisamos melhorar nossa educação, segurança, avançar mais na saúde e ter um Centro de Oncologia no município. Temos que pensar São Gonçalo para o futuro e não apenas no presente.

OSG - A saúde e a segurança são dois setores com grandes críticas. O que o poder Legislativo pode fazer para que haja evolução nestes assuntos?

LECINHO - Falando da Câmara de forma geral, todos os 27 vereadores foram pedir ao governador licenciado, Luiz Fernando Pezão, um maior efetivo para o 7º BPM (São Gonçalo). Contudo, essa responsabilidade é do estado. Em relação a saúde, estamos trabalhando.