Romário apoia Marlos em SG

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O senador Romário fez carreata com o candidato Marlos Costa pelas ruas de São Gonçalo ontem Foto: Divulgação

Só há mais uma semana de campanha política e os candidatos a prefeito de São Gonçalo estão intensificando as caminhadas nas ruas da cidade. Reuniões com lideranças comunitárias e religiosas também estão nas agendas dos prefeitáveis para conquistar mais votos.



Marlos Costa (PSB) participou de carreata com o senador Romário ontem. O ex-jogador declarou apoio à candidatura de Marlos e ainda ressaltou que o candidato é o mais preparado para ocupar o cargo no executivo. “Neste momento em São Gonçalo, não tem ninguém tão sério, comprometido e com disposição de trabalhar e ajudar a cidade como o Marlos”, disse o baixinho. Marlos também visitou a Ceasa, no Colubandê, e caminhou pelo bairro.

Já o prefeito Neilton Mulim (PR), candidato à reeleição, se encontrou com lideranças religiosas no Colubandê. Avançar com mais obras nas áreas da saúde, educação e infraestrutura foram destacados pelo candidato. O candidato Diego São Paio (Rede) esteve em Alcântara para ouvir as reivindicações dos lojistas e apresentar propostas para o bairro. Para Diego, é urgente organizar o trânsito, estruturar o serviço de limpeza e regularizar os ambulantes e o espaço para que trabalhem em boas condições.

À noite, o candidato falou sobre transporte e mobilidade urbana na transmissão ao vivo pelo facebook: O “Diego na Rede”.

O candidato Dilson Drumond (PSDB) se reuniu, na tarde de ontem, com mães de pacientes da Apae, no Paraíso. Ele assumiu o compromisso de atender às reivindicações da instituição e dos responsáveis. “Hoje, a Apae tem 520 pacientes, mas apenas 60 estão frequentando as terapias na instituição por falta de documentação. Eles também querem a garantia do convênio para crianças de zero a cinco anos”, declarou.

O professor Josemar (PSOL) esteve junto da militância nos bairros de Vista Alegre, Monjolos e Estrela do Norte realizando panfletagem com candidatos a vereadores da legenda. “Queremos uma revolução profunda em São Gonçalo. Chega desta velha política e de pessoas ligadas à empresas e as coisas sujas que tanto fazem as pessoas desacreditarem nos representantes eleitos por elas”, disse.