‘Quero mais saúde, segurança e educação’

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Luiz Nicolella

Vereador Armando Marins (PSDB) tenta se reeleger em São Gonçalo. Médico ginecologista e cirurgião ele pretende continuar lutando por melhorias na qualidade da saúde dos gonçalenses.



O SÃO GONÇALO – Quais foram seus principais projetos aprovados?

ARMANDO MARINS – O combate ao assédio obstétrico em nosso município, suprir a locomoção de crianças com deficiências especiais para os colégios e regularização das calçadas.

OSG – Quem está apoiando para prefeito e quais reivindicações tem feito a esse candidato?

ARMANDO – O doutor Dilson Drumond. Primeiramente, a educação, segurança pública e saúde. Nossos bairros têm unidades de saúde e e ruas em estado de calamidade e muito abandono.

OSG – Se reeleito, quais serão as suas prioridades?

ARMANDO – Mobilidade urbana. E, como presidente da Comissão da Defesa do Direito do Idoso, Mulheres, Crianças, Adolescentes e portadores de deficiência, o combate ao descaso com os idosos em nosso município é a minha maior prioridade. São Gonçalo está em oitavo lugar no ranking de maus tratos a idosos.

OSG – Quais são suas propostas?

ARMANDO – Quero mais investimentos na educação, que está precária; na saúde e segurança pública. Também desejo um segundo batalhão. Precisamos fazer acontecer para fazer a diferença em nosso município.

OSG – Como você ainda pode contribuir para a população gonçalense?

Armando Marins – Estou no primeiro mandato. Eu não parei o meu trabalho, lutando por melhorias. Eu acredito que podemos mudar a qualidade de vida de nossa população.