Sol não desanima políticos

15/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim fez reunião com moradores de Alcântara, Coelho e Centro sobre melhorias na saúde Foto: Filipe Aguiar

O sol quente de ontem não foi suficiente para atrapalhar as campanhas dos prefeitáveis de São Gonçalo. Para conquistar o voto foi preciso, literalmente, “suar a camisa” em caminhadas pelos bairros.



O candidato Marlos Costa (PSB) esteve em Santa Izabel e Maria Paula, onde conversou com a população sobre suas propostas. “Quero priorizar a limpeza urbana. Uma das primeiras medidas da gestão será uma mobilização de limpeza e organização da cidade”, disse.

Dejorge Patrício (PRB) participou de conversas com o senador Marcelo Crivella e com os líderes do partido para elaborar o projeto para o município. Brizola Neto (PDT) caminhou pelas ruas de Venda da Cruz acompanhado por Marilena Panisset (PRP), candidata a vice. Diego São Paio esteve no Porto da Pedra e no Boa Vista. O administrador apresentou propostas voltadas para a geração de emprego e segurança pública.

Trindade foi palco de uma reunião política onde os moradores puderam discutir o futuro da cidade com Dilson Drumond (PSDB). O candidato falou da falta de investimentos públicos. “Em março, Trindade e outros bairros foram invadidos pela chuva. Se a verba pública for melhor destinada, essa situação pode ser evitada”, defendeu.

O prefeito e candidato a reeleição, Neilton Mulim, garantiu que vai continuar trabalhando para melhorar a saúde em uma série de encontros com eleitores de Alcântara, Coelho e Centro. “Nesses quatro anos, avançamos muito e o trabalho não vai parar”, explicou Neilton.