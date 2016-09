‘Quero continuar olhando nos olhos das pessoas’

15/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Sandro Nascimento

Thiago de Araújo Silva, o Thiago da Marmoraria (PMDB), de 34 anos, está no segundo mandato como vereador de São Gonçalo e almeja a reeleição.



O SÃO GONÇALO - Na sua opinião, de que São Gonçalo mais carece?

THIAGO DA MARMORARIA - Segurança e emprego. Estou assustado com o número de desemprego e de falta de segurança. O trabalhador sai de casa, hoje, às 7h, e é assaltado. Isso assusta quem é nascido e criado na cidade. Outro problema grave é o desemprego.

OSG - Quantas leis o senhor aprovou em seus mandatos e qual destacaria como mais importante?

THIAGO - Nessa questão de projetos, eu tive alguns, mas na verdade esse não é meu foco. Todos sabemos que o prefeito tem o poder de sancionar ou não os projetos. Então, vejo alguns vereadores comemorando que tem vários projetos, mas todos devem passar pelo aval do prefeito. De cada cem, apenas cinco viram leis.

OSG - Se reeleito, qual será sua prioridade?

THIAGO - Minha prioridade é continuar olhando nos olhos das pessoas e saber das necessidades delas. Tem duas coisas importantes do nosso mandato. Primeiro, que eu sou uma pessoa de bem, faço questão de cumprir com as minhas obrigações. E segundo, quando as pessoas votam em um político para vereador, elas querem respeito e, que quando forem procurar, elas achem. Isso eu faço questão de falar todo dia: as pessoas têm que procurar e me achar. Não vou conseguir resolver tudo, mas, pelo menos, ouvir, amenizar e tentar achar uma solução é minha obrigação.

OSG - Quem está apoiando para o cargo de prefeito e quais reivindicações já tem feito ao candidato?

THIAGO - Estou com o prefeito Neilton Mulim. Há muitos anos, nós lutamos pela Estrada do Mundel e ele nos presenteou ao fazer a pavimentação dessa estrada. Reivindiquei uma creche, que é de primeiro mundo, na Amendoeira, e está funcionado a todo vapor. Fizemos também uma área de lazer. São questões que pedimos, há muitos anos, e agora estão acontecendo.

OSG - Qual a influência do nome do seu pai, Carlinhos da Marmoraria, na sua trajetória?

THIAGO - Cinco anos após a morte do meu pai, em 2008, disputei e ganhei a eleição. Naquela época, tenho certeza que 70% dos votos foram do meu pai. Pessoas que tinham carinho por ele e votaram em mim. No segundo mandato, eu diria que um pouco menos, acho que 50%. Tenho muito orgulho de ser filho dele e sei que é uma responsabilidade enorme.