Axel Grael fala sobre sua substituição

14/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O vice-prefeito Axel Grael (PV) concedeu entrevista coletiva, na manhã de ontem, sobre a decisão de retirar sua candidatura à reeleição. Ele estava acompanhado do deputado estadual Comte Bittencourt (PPS), que agora compõe a chapa da coligação “Pra Seguir em Frente”, liderada pelo prefeito Rodrigo Neves.



“Lamento essa situação. Respeito a decisão da Justiça Eleitoral uma vez que o processo ainda está tramitando na Justiça Cível. O mérito ainda vai ser julgado. Ainda tínhamos várias medidas a serem tomadas, mas tenho confiança que se fará justiça”, enfatizou.

Axel lembrou que esta é uma pendência de 1991, quando era presidente do IEF, e que tomou as medidas necessárias, corrigindo as irregularidades cometidas pela gestão anterior do órgão e anulando contratos. O vice-prefeito enfatizou, ainda, que este problema não tem qualquer ligação com a atual gestão municipal.

“Não acho correto expor a chapa a uma situação de risco, por isso, tomei a iniciativa de falar com o prefeito sobre a substituição e sugeri o nome do Comte, uma pessoa que conhece bem a prefeitura e é um dos conselheiros políticos a quem já vínhamos recorrendo não só nesse momento político”, afirmou.