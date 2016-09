‘Precisamos de um governo comprometido com educação’

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Luiz Nicolella

Formado em Matemática, Paulo Roberto Antunes, o professor Paulo, 57, é candidato a reeleição a vereador de São Gonçalo. Filiado ao PCdoB, tem como principal bandeira, a melhoria na educação.



O SÃO GONÇALO - Quantas leis o senhor aprovou em seu mandato e quais destacaria como mais importantes?

PROFESSOR PAULO - Aprovamos várias leis ligadas à educação. Criamos o dia municipal de incentivo à leitura, pois achamos importante que desde criança já exista esse empurrão para que a pessoa crie o hábito de ler. Outra lei importante foi a que estendeu o benefício de aposentadoria especial do professor para diretores, orientadores e supervisores educacionais. Com isso, as profissionais mulheres, que tenham 25 anos de trabalho e 55 de idade, e os homens, com 30 de trabalho e 60 de idade, poderão se aposentar.

OSG - Se reeleito, qual será sua prioridade?

PAULO - O nosso grande sonho é ter a escola funcionando em horário integral. Queremos que as crianças tenham uma boa qualidade de ensino e uma alimentação correta.

OSG - Quem está apoiando para o cargo de prefeito e quais reivindicações já tem feito ao candidato?

PAULO - Eu apoio o Brizola Neto por acreditar que, como profissional da educação que sou, o projeto educacional que dava certo era dos Cieps. Lá as crianças tinham boa educação, boa alimentação. E o Brizola tem como proposta resgatar esse projeto na rede municipal. Outra reivindicação que faço nas nossas reuniões é que ele volte com a eleição para o cargo de diretor. Diretor tem de ser cargo de confiança da comunidade escolar.

OSG - Como professor e presidente da Comissão de Educação da Câmara, como enxerga o setor de educação de São Gonçalo?

PAULO - A educação está muito precária. Começa pela falta de profissionais. Foi feito um concurso, recentemente, e não adiantou. Precisamos de um governo comprometido com a educação.

OSG - Você era um militante importante do PT em São Gonçalo e, agora, trocou de partido. Qual motivo da troca?

PAULO - Fui fundador do PT, militei por eles e carreguei a bandeira do partido. Sou um homem que crio raízes onde estou. Passei mais de 30 anos no PT. Porém, eu me decepcionei muito com alguns integrantes. Algumas atitudes e movimentos denegriram a imagem do partido e eu, como militante, não concordei. Acredito que o PT possa se recuperar, mas a decepção foi grande e meu melhor caminho foi a troca de partido.