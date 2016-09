Políticos defendem ideias

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim esteve com lideranças artísticas e culturais durante encontro em Estrela do Norte Foto: Divulgação

Quatro nomes para o cargo mais alto do Executivo de São Gonçalo foram às ruas, ontem, para dar sequência à campanha eleitoral. Entre os pontos visitados, os prefeitáveis estiveram em Estrela do Norte, Porto Velho, Alcântara e Zé Garoto.

O atual prefeito Neilton Mulim (PR), candidato à reeleição, ganhou apoio de diversas lideranças artísticas e culturais durante encontro em Estrela do Norte. Em seu discurso, garantiu continuar e ampliar os projetos que foram realizados nos últimos três anos de governo. "Neste momento em que completa 126 anos de emancipação político-administrativa, São Gonçalo ganha seu primeiro teatro municipal. E sem um centavo dos cofres públicos", disse.

Diego São Paio (Rede) esteve no Porto Velho. O administrador apresentou propostas voltadas à geração de emprego. O candidato quer dar credibilidade à Prefeitura com mais transparência nas políticas de incentivo fiscal e na concessão de alvarás. “São Gonçalo tem uma posição estratégica, próxima da capital e cortada por três grandes rodovias. Podemos aproveitar este potencial para atrair investidores e compradores", garantiu.

Marlos Costa (PSB) fez caminhada em Alcântara e conversou com a população e comerciantes. Entre as propostas, garantiu que pretende melhorar o trânsito em todo município, além de cobrar do Estado, a limpeza e dragagem dos rios. “O crescimento espontâneo e desordenado provocou gargalos e desequilíbrios que precisam ser superados. Iremos criar corredores expressos para ônibus", disse Marlos.



Também pela manhã, Dayse Oliveira (PSTU) conversou com funcionários dos Correios na Praça do Zé Garoto. E, à tarde, esteve no Paraíso conversando com estudantes e professores da Uerj.