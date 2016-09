Delaroli visita Maricá

12/09/2016 às 12:50h Enviado por: Rennan Rebello

Delaroli visita bairro Marquês e promete revitalizar a educação Foto: Divulgação

O candidato Marcelo Delaroli promete revitalizar a Educação Municipal na cidade. O candidato, que visitou, no fim de semana, o bairro Marquês, conversou com moradores e afirmou que vai priorizar o ensino básico com a adoção do tempo integral. ““Irei construir quatro escolas integradas, uma em cada distrito, com aulas em horário integral, atividades extracurriculares, quadra poliesportiva, postos de saúde e da Guarda Municipal. Vamos dar todas as condições para reduzir a evasão escolar”, garantiu. Delaroli afirmou ainda que, por conta da ampliação da rede, os profissionais da Educação voltarão a ser valorizados, com um plano de cargos, carreiras e salários unificado, além de garantir a continuidade e ampliação do bilhete único universitário.

“Muitos universitários que estudam fora de Maricá ainda não têm o benefício”,frisou.