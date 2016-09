Serafini faz passeio de bicicleta

12/09/2016 às 12:43h Enviado por: Rennan Rebello

O candidato do PSOL a prefeito de Niterói, Flavio Serafini, participou da “Bicicletada Compromisso”, atividade organizada, ontem, pelos cicloativistas em defesa de condições melhores e mais seguras para o ciclismo na cidade. Cerca de cem pessoas participaram da bicicletada, que percorreu as ruas entre a Praia de Icaraí, na Zona Sul, e a Praça Araribóia, no Centro.



Serafini assinou a Carta-compromisso pela Mobilidade Ativa, proposta por movimentos de ciclistas, institutos, organizações não governamentais e conselhos comunitários. A criação de um Conselho Municipal de Transportes e Mobilidade é um dos itens da carta, assim como a viabilização de recursos para o incremento da mobilidade, com ênfase em ciclovias seguras.

“Vamos conseguir instituir um sistema de transportes que funcione de modo integrado e que valorize e garanta segurança aos usuários de bicicleta”, disse Serafini, que em seu programa prevê a criação de ciclovias seguras de ligação entre as diferentes regiões da cidade.