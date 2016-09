‘Brigo para que a cidade tenha gestão competente’

12/09/2016 às 12:31h Enviado por: Rennan Rebello

Vereador por um mandato, o contador Marco Rodrigues, de 43 anos, tenta a sua reeleição à Câmara de São Gonçalo. Filiado ao PSD, ele tem a fiscalização do poder executivo como principal característica.



O SÃO GONÇALO - Quantas leis conseguiu aprovar no seu mandato e qual é a mais importante?

MARCO - Infelizmente, por ser vereador de oposição e de posição, só conseguimos aprovar quatro leis. Todas reconhecidas por sua utilidade pública. A principal delas é a que obriga as escolas municipais a manterem em locais acessíveis, dados biográficos dos patronos da escola. Ou seja, uma explicação do porque o colégio leva aquele nome.

OSG - Se reeleito, quais projetos pretende apresentar na Câmara?

MARCO - A ação do poder legislativo municipal é limitada. Então, acho que meu papel, assim como foi no primeiro mandato, vai ser intensificar as ações de fiscalização do executivo, com o objetivo de garantir serviços públicos de qualidade para o gonçalense.

OSG - Quem está apoiando para o cargo de prefeito e quais reivindicações já tem feito ao candidato?

MARCO - Estamos juntos ao Doutor Dilson Drummond, que é um médico da cidade e conhece São Gonçalo há mais de 40 anos. Ele tem uma relação próxima ao povo e conhece as carências do município. Uma das principais cobranças é que torne a máquina pública eficiente. Que ele garanta serviços públicos de qualidade e que faça um mandato transparente, dando acesso para todos sobre a origem dos recursos e o destino dos mesmos.

OSG - Com base política no Barro Vermelho, o que enxerga como prioridades para o local?

MARCO - A prioridade é a segurança. Precisamos melhorar o monitoramento por câmeras, a frequência policial e até da guarda municipal para trazer de volta o sentimento de segurança que o morador não tem mais. Outro ponto é a falta de iluminação pública que tem de ser resolvido.

OSG - Passado o seu primeiro mandato, qual principal carência acredita que o município precisa combater primordialmente?

MARCO - Eu bato na tecla que o principal problema de São Gonçalo é a gestão pública. É a falta de planejamento. O município vive muito o dia de hoje e não pensa no amanhã. Atualmente, nós ainda lidamos com a realidade de que as pessoas ainda necessitem de um agente político para ter acesso a uma consulta médica, a um exame, a troca de iluminação. Brigo para que a cidade tenha gestão competente, para que a população tenha acesso aos serviços sem depender de político. A cidade cresceu sem planejamento e nós temos diversos problemas por isso.