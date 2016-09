Candidatos fazem reuniões

12/09/2016 às 12:15h Enviado por: Rennan Rebello

Neilton Mulim esteve em Rio do Ouro, onde prometeu entregar SPA Dr. Zerbini e um laboratório Foto: Divulgação

Candidatos à Prefeitura de São Gonçalo não descansam. O fim de semana foi de reuniões e encontros com moradores para definir os programas de governo. Eles defendem mais investimentos em educação, saúde e segurança.



Continuar melhorando os sistemas de saúde e de educação foram alguns dos compromissos assumidos pelo prefeito Neilton Mulim (PR), candidato à reeleição, durante reunião com cerca de 500 pessoas, na noite de sábado, no Rio do Ouro. “Estamos terminando as obras para reabrir o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Dr. Zerbini. Assim, a população voltará a ter um serviço de urgência e emergência perto de casa. A cidade também vai ganhar o seu 1º Laboratório Municipal de Análises Clínicas. Com isso, os exames serão feitos com maior rapidez e com custos menores”, afirmou Mulim. O candidato a prefeito pelo PSB, Marlos Costa, participou de gravação de TV, almoçou no bairro da Trindade e foi recebido em reunião no Pacheco. Na ocasião, Marlos falou sobre os problemas da cidade e de suas propostas como candidato ao Executivo. No final da tarde prestigiou o evento beneficente ao Abrigo Santa Rita de Cássia, no Bandeirantes, onde seguiu para reuniões em diferentes bairros. O candidato Brizola Neto (PDT) gravou parte de seu programa eleitoral no Complexo do Salgueiro. “Ações sociais serão a essência do meu governo. Vamos criar o programa municipal de renda mínima, fortalecer a rede de proteção social e retomar o programa “Cada Família Um Lote”, criado por meu avô Leonel Brizola”. Dejorge Patrício (PRB) reuniu-se com lideranças políticas e religiosas para discutir sobre os principais problemas da cidade, como segurança, educação e saúde.