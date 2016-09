Candidatos de Niterói percorrem ruas para conversar com eleitores

11/09/2016 às 15:00h Enviado por: Rennan Rebello

Rodrigo Neves conversou com eleitores Foto: Divulgação





Candidatos à Prefeitura de Niterói estiveram em diferentes bairros durante o dia de ontem. Eles conversaram com a população sobre segurança, saúde e melhorias em infraestrutura e saneamento básico. Rodrigo Neves (PV), candidato à reeleição em Niterói, começou cedo com caminhadas no Preventório, em Charitas, e na Grota, em São Francisco. No Preventório, Rodrigo Neves conversou com os moradores sobre o projeto Enseada Limpa e falou sobre saúde e a extensão da rede coletora de esgoto. Ele também prometeu modernizar a Maternidade Municipal Alzira Reis. Candidato do PSOL, Flavio Serafini, fez campanha, ontem, na Zona Norte. No Fonseca, panfletou e conversou com moradores e o tema mais abordado foi a segurança pública. Serafini defendeu a criação de uma Coordenadoria de Segurança e Direitos Humanos.

Felipe Peixoto caminhou em comunidades de Pendotiba. A ação marcou o sábado do candidato, que teve ainda corpo a corpo no Mercado de Peixe São Pedro, entrevista em rádio e reuniões na Região Oceânica. No mercado, reafirmou o seu compromisso de lutar por mais melhorias para o setor para o qual já realizou muitas conquistas nos quatro anos como secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca.