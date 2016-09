‘Sou a favor de que a GM possa trabalhar armada’

11/09/2016 às 12:25h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Alex Ramos

Filiado ao PMN, o vereador Maciel, 43 anos, é candidato a reeleição em São Gonçalo. Policial militar durante 16 anos, ele pretende continuar lutando por melhorias na segurança pública do município.



O SÃO GONÇALO - Quais os principais projetos de seu mandato?

MACIEL - Apresentei 76 projetos de lei, três foram aprovados e, dentre o restante, alguns foram vetados e outros ainda estão sendo analisados. Um dos aprovados é o que coloca um profissional de saúde na área da educação para prestar atendimento de primeiros socorros e prevenir acidentes em escolas e creches. Outro é criação da Semana do Incentivo à Doação de Medula. E também a lei para dosagem de próstata, o PSA, para todo gonçalense com mais de 40 anos.

OSG - Se reeleito, quais serão suas prioridades?

MACIEL - Será a segurança do município, que está um descaso total. Temos que respeitar a lei 13.022 do Governo Federal, que muda a estrutura da Guarda Municipal, que dispõe sobre o armamento da Guarda. Eu sou favorável que o guarda seja armado, porque seria importante essa parceria com a PM.

OSG - Quem está apoiando para prefeito e quais suas reivindicações?

MACIEL - O meu candidato é o Dejorge Patrício. Conversamos e eu, na condição de vereador e presidente do partido, pedi que tivesse apoio total à Guarda Municipal. Lógico que outros segmentos como saúde e educação estão dentro do plano de governo, mas dei ênfase à segurança. Minha mãe, Eulália Maciel, é candidata a vice-prefeita com o Dejorge, e tenho certeza que através dessa parceria a lei 13.022 será respeitada.

OSG - Como é ter mãe e filho juntos numa eleição?

MACIEL - Minha mãe é professora há 37 anos, foi presidente do Conselho Tutelar durante quatro anos, tem duas faculdades e experiência por trabalhar com crianças especiais. Tenho certeza que vai ajudar muito ao Dejorge na Educação. Eu sou voltado à segurança, mas minha mãe tem muito a acrescentar na educação. Então vejo como algo normal, até porque quem vai decidir é o povo.

OSG - O que sua experiência como PM pode ajudar na sua campanha?

MACIEL - Fui lotado por 16 anos no 7ºBPM e a cidade cresceu muito. Hoje, a falta de policiamento e o descaso que o Estado tem com o município é muito grande. Acho que melhorar a iluminação pública das ruas já ajudaria muito, porque a escuridão facilita o bandido a cometer o crime. O efetivo do batalhão é pequeno para o número de habitantes. O policial, hoje, trabalha cansado e sem condições de ter um bom equipamento.