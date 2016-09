Candidatos apresentam propostas aos eleitores

10/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim, candidato à reeleição, fez campanha na Parada 40, onde conversou com eleitores Foto: Divulgação

Garantir mais obras de pavimentação, ampliar programas para jovens e adultos, além de continuar investindo na construção de novas unidades de saúde. Estes foram os principais temas abordados pelo prefeito Neilton Mulim (PR), candidato à reeleição, durante reunião com eleitores, na noite de ontem, na Parada 40.



“Vamos concluir mais de 100 km de obras de pavimentação e drenagem. Mas vamos ampliar este trabalho para muitos outros bairros. Quando acabamos com uma vala, asfaltamos uma rua, também estamos investindo em saúde. E é isso que queremos: melhorar a qualidade de vida da população”, explicou o prefeito.

Marlos - Pela manhã, Marlos Costa, do PSB, participou de reunião com lideranças religiosas, e em seguida caminhou pelo Jardim Alcântara onde conversou com comerciantes e moradores. “Em meu governo irei criar um estudo que possibilite ao usuário opções para a circulação de coletivos nos distritos, integrando a cidade numa malha de transporte mais favorável, além de implantar a integração tarifária e o bilhete único”, disse Marlos. À tarde o candidato caminhou pelo Coelho, onde moradores reclamaram da falta de segurança.

Diego - Já Diego São Paio (Rede) fez campanha pelo Pita, onde conversou com moradores que reclamaram, principalmente, da falta de segurança no bairro. Segundo o candidato, São Gonçalo precisa também investir em educação, cultura e infraestrutura para mudar o cenário de violência com medidas semelhantes, que deem nova perspectiva às crianças e aos jovens.

“Vamos retomar os jogos escolares, recuperar a infraestrutura das praças e quadras, investir na formação de atletas e tornar a escola um espaço atrativo para o aluno. A educação é essencial para dar oportunidade. Quando você tem a chance de se tornar um atleta, um artista, um profissional que vai contribuir com sua comunidade, é pouco possível que escolha a violência”, pontuou.

Pela manhã, Diego São Paio gravou programa eleitoral, e à noite interagiu com eleitores nas redes sociais no programa ‘Diego na Rede’, onde debateu propstas para a educação.

PSTU - A candidata do PSTU, Dayse Oliveira, fez campanha na porta dos estaleiros da Avenida do Contorno junto com Dani Bornia, candidata à prefeita de Niterói, da mesma legenda. Juntas, apresentaram propostas para combater o desemprego.