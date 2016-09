‘O povo merece candidatos que cumpram as promessas’

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Leonardo Ferraz

O vereador Alexandre Gomes, 38, é candidato à reeleição pelo PSB em São Gonçalo. Advogado, ele tem como prioridades, trabalhar pelos portadores de necessidades especiais, jovens e idosos.

O SÃO GONÇALO - Que projetos você destaca no seu primeiro mandato?

ALEXANDRE GOMES - O mais importante é a lei 650/2015, do primeiro emprego, determinado que 10% das vagas nas prestadoras de serviço público ou com inventivos fiscais sejam destinadas para quem faz 18 anos e tem dificuldades para se colocar profissionalmente. Este é o maior legado que deixei para a população de São Gonçalo.



OSG - Se reeleito, quais serão suas prioridades?

ALEXANDRE - Minhas bandeiras prioritárias serão continuar a defesa das pessoas com deficiência, a qualificação profissional do jovem e a dignidade da terceira idade. Uma lei importante dentre as que aprovei, é a prioridade aos idosos nos conjuntos habitacionais do ‘Minha Casa, Minha Vida’, determinando que o primeiro andar devem ser destinados a eles. Essas moradias normalmente são de quatro ou cinco andares e não têm elevador.



OSG - Quem está apoiando para prefeito e quais reivindicações tem feito?

ALEXANDRE - Eu apoio o Marlos Costa, por entender que ele é o melhor candidato e também o mais preparado. Minha maior reivindicação é que ele cuide de São Gonçalo com mais amor e carinho, prometendo só aquilo que pode cumprir. Temos que acabar com esse ciclo de mentiras no município, onde prometem o impossível, e isso só Deus pode fazer. O povo merece candidatos que cumpram suas promessas.



OSG - Quais são as principais carências do município?

ALEXANDRE - São Gonçalo tem muitos problemas. Infelizmente ficamos os últimos abandonados. Precisamos de saneamento básico, infraestrutura, segurança pública, apesar de ser responsabilidade do estado. Podemos reforçar a guarda municipal, melhorar o monitoramento. O que me deixa triste é ver que tudo de bom foi para Niterói e tudo de ruim para São Gonçalo. O Salema foi o melhor comandante da PM que São Gonçalo teve nos últimos 20 anos e o perdemos para Niterói.



OSG - Você é ligado ao esporte. Tem algum projeto para essa área?

ALEXANDRE - O esporte, eu acredito, é a melhor oportunidade para tirar os jovens de organizações criminosas. Na minha época de criança, meu heróis eram jogadores, artistas, e hoje, eles têm traficantes como ídolos. Precisamos mudar esse panorama e o esporte é um ótimo caminho.