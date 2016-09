Agenda apertada em SG

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

À noite, prefeito Neilton Mulim conversou com eleitores no Menino de Deus e em Santa Catarina Foto: Divulgação

A menos de um mês para o fim da campanha, os candidatos a prefeito de São Gonçalo intensificaram o contato com eleitores nas ruas para apresentaram suas propostas.



Diego São Paio (Rede) conversou com a população sobre melhorias em infraestrutura e mobilidade urbana, durante caminhada em Alcântara, na tarde de ontem. “O Alcântara já foi conhecido como um polo de referência no ramo têxtil, superando até mesmo cidades da Região Serrana. Precisamos recuperar essa importância”, afirmou.

O atual prefeito Neilton Mulim (PR) começou o dia de campanha gravando programa eleitoral. À noite, Neilton, acompanhado da candidata a vice-prefeita Graça Mattos, participou da inauguração de comitê eleitoral de candidato a vereador no Morro Menino Deus e de reunião com lideranças em Santa Catarina.

Pelo PSDB, o candidato Dilson Drumond fez caminhadas durante todo o dia no Campo Novo, Maria Paula e Arsenal. Entre as propostas apresentadas, destacou a criação de um mapa de georreferenciamento. “Com um mapa real poderemos saber quais as ruas estão de fato pavimentadas”, disse.

Ontem pela manhã, Dayse Oliveira (PSTU) fez corpo a corpo na porta de uma indústria alimentícia no Porto Velho. “É um setor formado majoritariamente por mulheres negras e que está sofrendo muito com as demissões. Queremos combater o desemprego”, disse. Já o candidato Brizola Neto (PDT) fez gravação de programa eleitoral.