‘Mesmo sem mandato, não deixei de trabalhar por SG’

08/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Alex Ramos

Após assumir o mandato na Câmara de São Gonçalo com a saída de Amarildo Aguiar (PV), preso e condenado por fraude no SUS, Cici Maldonado (PR), de 54 anos, tenta a reeleição.



O SÃO GONÇALO - Na quarta vez como candidato a vereador, o que o senhor traz de experiência para concorrer ao pleito municipal?

CICI MALDONADO - A experiência como assessor parlamentar de três deputados me ajudou a ter uma visão ampla das necessidades do município. E mesmo sem mandato, já fazia muito trabalho social e lutava pela qualidade de ensino para as nossas crianças.

OSG - Caso seja eleito, quais suas prioridades?

CICI - Uma delas será ampliar o projeto “Cidade Segura”, no qual solicitei ao Governo do Estado uma cabine da PM com viaturas para fazer a segurança nos bairros. Já conseguimos um projeto-piloto no Gradim.

OSG - Toda vez em que assumiu o mandato em São Gonçalo, foi como suplente (2008 e 2015). Qual será sua estratégia para ser eleito agora?

CICI - Mesmo sem mandato, nunca deixei de trabalhar, sempre por melhorias para São Gonçalo junto ao poder público. Já temos resultados garantidos em diversas áreas. Além de legislar e fiscalizar o Executivo, o vereador é o representante das comunidades.

OSG - Quem está apoiando para o candidato a prefeito e quais reivindicações tem feito a ele?

CICI - Estou no PR, partido do atual prefeito. Confesso que tenho cobrado muito mais ações do Executivo, principalmente, no 4º e 5º distritos. E como muitas promessas não foram cumpridas, prefiro caminhar só porque o Executivo não tem atendido as minhas reivindicações.

OSG - Quais foram os principais projetos de lei?

CICI - Apresentamos um projeto que obriga todo estabelecimento comercial ou público a ter o atendimento no primeiro piso para idosos, deficientes e pessoas com dificuldade de mobilidade. Outro que fiquei triste por ter sido vetado foi o projeto que proíbe a cobrança dos estacionamentos de shopping, supermercados e bancos.

OSG - O senhor assumiu o mandato no lugar do ex-vereador Amarildo Aguiar (PV), preso e condenado por chefiar um esquema de fraude nos pagamentos do SUS a clínicas particulares. Como o senhor lidou com a situação?

CICI - A questão do Amarildo é com a Justiça. E quando isso acontece, é natural que se chame o suplente. Mesmo com resistência, assumi o mandato em maio.