‘Quero ser reconhecida como a melhor vereadora de S. Gonçalo’

07/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Leonardo Ferraz

Vereadora por dois mandatos em São Gonçalo, Iza Deolinda de Almeida, 58, tenta se eleger pela terceira vez ao cargo. Filiada ao PMDB, ela aposta na sua experiência e em seus projetos para ser reeleita.



O SÃO GONÇALO - Quais foram os principais projetos de seus mandatos como vereadora?

IZA - No meu primeiro mandato fiz um projeto de Lei que impossibilitava o sepultamento de pessoas mais pobres em caixões inferiores ao de pinos. Com isso, tiramos o sentimento daquela família de que seu parente estava sendo sepultado como um animal. No segundo mandato, fiz um projeto para que calibradores de pneus, avaliados pelo Inmetro, fossem instalados em postos de gasolina, o que ajuda muito o motorista.

OSG - Caso reeleita, que novos projetos pretende apresentar na Câmara?

IZA - Tenho inúmeros projetos já sancionados. Agora, quero partir para o incentivo aos jovens. Tive um reunião com universitários, que me relataram que depois da conclusão dos cursos ainda é muito difícil conseguir um emprego no município. Saindo desta crise que estamos, pretendo criar um Projeto de Lei para dar incentivos fiscais às empresas para que aproveitem essa mão de obra recém saída das faculdades.

OSG - Em paralelo à sua campanha, quem está apoiando para o cargo no executivo e quais reivindicações tem feito ao candidato?

IZA - Estou vivendo um momento único neste segundo mandato. Confio que Neílton é o melhor prefeito de são Gonçalo desde Ezequiel. Vou apoiá-lo para a reeleição, e vamos trabalhar juntos para ele continuar cuidando da nossa saúde, da nossa educação. Outra questão que olhamos com carinho é a nomeação dos que passaram no concurso público do município e a continuação das grandes obras de saneamento que ele tem feito.

OSG - Com um base forte no Jardim Catarina, quais principais carências enxerga no bairro?

IZA - Apesar de ter uma força no Jardim Catarina, Santa Luzia, Laranjal, sou uma vereadora de São Gonçalo. No final do meu primeiro mandato, fizemos um ofício para a deputada Graça Mattos solicitando a pavimentação de 21 ruas e fomos prontamente atendidos. No Jardim Catarina, a questão é parecida, vamos trabalhar para levar pavimentação a todas as ruas e saneamento.

OSG - Como a experiência adquirida em dois mandatos pode lhe ajudar numa possível reeleição?

IZA - A cada dia existe novos desafios, a cada dia são criadas novas expectativas. Com essa experiência que tenho, pretendo lutar para fazer com que o meu terceiro mandato seja melhor do que foi o segundo, como lá atrás, fiz o segundo melhor que o primeiro. Quero ser a melhor vereadora de São Gonçalo e levar qualidade de vida para o gonçalense.