‘Eu já formei muitos atletas, mesmo sem ser da política’

06/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Alex Ramos

Carlos Alberto Gallo de Freitas Filho, o professor Gallo (PPS), 62, é candidato a vereador de São Gonçalo. Para o educador, é importante fazer o esporte mais presente na realidade da população.



O SÃO GONÇALO - Com uma extensa história no esporte gonçalense, principalmente como professor, o que motivou o senhor a deixar a área educacional para se dedicar à política?

PROFESSOR GALLO - Não deixei, pelo contrário, essa minha ida para a política é por não ter saída. São 43 anos nisso e quantos candidatos a prefeito, deputado, governador e vereador que eu apoiei? E todos com a promessa de que investiriam ao menos 2% no esporte, e nenhum deles fez. Quase nenhum clube, hoje, tem esporte. Quem tem algo para oferecer, eu posso falar de coração, que é o Dom Helder e a Universo.

OSG - Na última eleição, sua candidatura não foi à frente. O que o motivou a tentar de novo?

PROFº GALLO - Quero continuar fazendo o que eu faço como diretor esportivo, proporcionando esporte para as crianças, para quem não tem onde praticar. Eu faço esse trabalho sem ficar voltado à política. Eu estou tendo uma resposta que eu não esperava agora, e é essa resposta que está sendo meu combustível. Eu não queria mais ser candidato, foram meus amigos que me motivaram. Já formei muitos atletas, mesmo sem ser da política. Eu não tenho que prometer nada, eu já faço.

OSG - Caso eleito, quais serão as prioridades?

PROFº GALLO - A minha ideia é fazer em cada praça de São Gonçalo, uma quadra. E, nessa quadra, montar um departamento de esporte. E ele funcionaria assim: quem estuda de manhã faz esporte à tarde, e quem estuda à tarde faz esporte pela manhã. Ou seja, vamos tirar a criançada daquele espaço vago quando a mãe e o pai estão trabalhando e incluir no esporte. E quando uma criança entra no esporte, dificilmente ela desvia o futuro dela. Eu tenho muitos exemplos aqui, como o Nenê da seleção brasileira de basquete, que foi atleta nosso.

OSG - Qual projeto pretende implantar no município?

PROFº GALLO - Além de tudo isso, pretendo implantar um projeto para a terceira idade. O meu candidato já é secretário e faz um trabalho muito bom pelo estado do Rio todo. Eu já abri as portas várias vezes para esse projeto de fora, para fazer esse trabalho aqui dentro para o pessoal da terceira idade. E não é só um trabalho como a rua da caminhada, isso aí nós temos que fazer com que a pessoa se desloque um pouco. Nós é que temos que apresentar esse trabalho, é a minha meta. A cada dia que passa, onde nós tínhamos campo de futebol e tínhamos esporte, nós não temos mais nada.