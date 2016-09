Marina Silva é atração em dia de campanha em SG

04/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Marina Silva participou de comício com Diego em Alcântara Foto: Divulgação

Bem votada em São Gonçalo nas duas vezes em que se candidatou à presidência, com mais de 300 mil votos, Marina Silva (Rede) esteve na cidade pela primeira vez, ontem, para apoiar a candidatura do seu partido, Diego São Paio, à Prefeitura.

Em discurso no calçadão de Alcântara, Marina ressaltou que a proposta da Rede é “exercer um governo participativo e transparente, em que o interesse e a necessidade docidadão sejam prioridades”.

“Há alguns meses encontrei Diego em Brasília e vi a determinação de realizar um governo profissional e ético, onde a política cumprisse seu papel de servir à população. Com competência e responsabilidade, vamos mudar esse cenário de abandono e esquecimento, no qual o ambulante não tem dignidade para trabalhar, o morador não tem estrutura em sua rua, a mãe não tem creche onde matricular o filho. O povo gonçalense merece uma cidade em que os serviços básicos são garantidos”, declarou Marina.

Diego São Paio entregou de forma oficial o plano de governo da chapa “São Gonçalo Merece Mais”, explicando que o documento conta com a participação dos moradores, que colaboraram através da plataforma colaborativa “São Gonçalo em Rede”.

“Costumo dizer que não há ninguém melhor que o próprio morador para apontar o que a cidade precisa. E nossa proposta comprova esta afirmação. Estamos nos bairros, na internet porque queremos governar com o povo. Cada um de vocês é necessário para promover uma mudança real na nossa cidade. Juntos vamos superar as carências em segurança pública, saúde, infraestrutura, com muito trabalho”, afirmou o candidato.

Marlos - O candidato do PSB à Prefeitura de São Gonçalo, Marlos Costa, visitou a feira do Gradim, onde andou pelas bancas, falou com feirantes e com moradores que faziam compras no local, ontem.

Marlos ouviu reclamações da atual administração e tirou fotos com a população. Ele ressaltou mais uma vez a importância de melhores condições de trabalho, além da colocação de banheiros químicos na feira.

“Ouvir a população é fundamental para saber as necessidades. Já percorri diversas feiras na cidade e os problemas são sempre os mesmos, a falta de melhores condições de trabalho para os feirantes.

Não podemos deixar como está. Quero padronizar e organizar as barracas nas feiras livres, além de fornecer banheiros químicos. Precisamos tratar com carinho os nossos trabalhadores”, disse Marlos.

Em seguida, Marlos participou de panfletagem em Alcântara. “O que a população mais reclama é da área da saúde e a segurança pública. No meu governo nós vamos priorizar a saúde, além de levar mais segurança aos bairros, aumentando o efetivo da guarda, além de melhorar a iluminação pública”, concluiu.

Dilson Drumond - O médico e candidato a prefeito de São Gonçalo pelo PSDB Dilson Drumond PSDB, esteve ao lado de seu companheiro de chapa, Daniel Inove numa caminhada pelo maior bairro da América Latina, o Jardim Catarina. A atividade que abriu o fim de semana do candidato tucano teve a presença do casal Rômulo Costa e Priscila Nocetti, conhecidos principalmente no mundo do funk carioca.

A caminhada pela Avenida Santa Catarina, uma das principais vias do bairro também foi animada com carro de som e muitas bandeiras dos candidatos da coligação tucana, doutor Armando Marins, vereador e médico criado no bairro.

“Circular pelo Jardim Catarina é ter a oportunidade de ver de perto os problemas que essa população me relata. Faltam investimentos em infraestrutura, saúde e educação. Vamos mudar esse quadro”, afirmou Dilson que conversou com vários moradores como Marlene Teixeira, que também falou sobre suas expectativas para que o bairro melhore.

“Moro aqui há mais de 40 anos e os prefeitos esquecem da gente. No posto de saúde não tem médico, nem remédios. As escolas estão caindo aos pedaços, a merenda das crianças é a pior de todos os tempos e as valas de esgoto correm a céu aberto”, declarou em tom de indignação.