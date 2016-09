‘Cansei de ser enganado pelos antigos políticos’

04/09/2016 às 11:59h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Alex Ramos

Próximo ao término do seu primeiro mandato como vereador de São Gonçalo, Dejorge Patrício (PRB), 42 anos, se lança candidato a prefeito da cidade com a proposta de ajustar as contas e fazer um verdadeiro “choque de gestão” no município. Se eleito, Dejorge dizque pretende ainda criar a 1ª Escola de Aplicação da cidade, em parceria com universidades federais. “Acho que o prefeito, hoje, não pode ficar dentro do gabinete. Ele deve estar presente junto à população, para que realmente entenda as reais necessidades dos moradores”, disse.



O SÃO GONÇALO - O senhor foi eleito vereador pela primeira vez nas eleições passadas. O que o levou a tentar esse salto na carreira política em menos de quatro anos?

DEJORGE PATRÍCIO - Na verdade, foi o mesmo motivo que me fez entrar para a política. Eu entrei na Câmara porque cansei de ser enganados pelos antigos políticos de São Gonçalo e pelas muitas promessas que não eram cumpridas. Então, eu percebi que se quisesse fazer bem feito eu teria que estar dentro, participando ou sendo o próprio político. Foi essa revolta política que me fez aderir e participar do processo eleitoral, no qual fui o vereador mais votado da cidade. E hoje, com a experiência que estou tendo na Câmara de Vereadores, vi que são muitos discursos demagogos e infelizmente quem paga isso é o povo. Por me sentir enganado, decidi dar um passo maior e sair da minha zona de conforto, que era tentar como vereador novamente. Eu quero mais, quero fazer uma nova história política de São Gonçalo. E, para isso, não posso ficar esperando, tenho que arregaçar as mangas e fazer acontecer.

OSG - Quais foram os seus principais projetos como vereador?

DEJORGE - De projetos de lei, infelizmente, desde que fui eleito, não tenho nenhum aprovado. Já entrei na Câmara com um descontentamento muito grande por parte do governo atual e tive muitas perserguições políticas. Então, tudo que foi para a Câmara foi vetado. Mas fizemos diversas reivindicações para pavimentação em ruas, um ISF da saúde no Porto do Rosa, para academia da saúde. Apresentei também projetos de leis interessantes como palestras anti-drogas no início do ano escolar. Também apresentei um projeto para que um oftalmologista examinasse os alunos da rede para identificar os que têm dificuldade de enxergar o quadro. Mas, infelizmente, nenhum foi aprovado.

OSG - As pesquisas apontam que o senhor tem intenção de votos concentrada na região do centro de São Gonçalo e bairros vizinhos, enquanto é completamente desconhecido no restante do município. Como pretende fazer para mudar esse quadro em tão pouco tempo de campanha?

DEJORGE - Na verdade, quando se fala em pesquisa, temos que ver de quem se trata. Porque existem pesquisas sérias e pesquisas direcionadas. Hoje, só peço uma oportunidade do povo para mostrar que vou fazer diferente. Estou andando muito pela cidade, desde o ano passado e tenho visto meu nome crescer na cidade.

OSG - Qual a análise que o senhor faz de seus principais adversários?

DEJORGE - Acho que a democracia é isso, onde todos podem e devem se lançar candidatos. A democracia é formidável e dá direito a escolha do povo. E acho que quem tem que fazer a análise não sou eu e sim os moradores. A população hoje está cansada de ser enganada, assim como eu estou. Não adianta o político colocar o endereço na cidade, achando que vai enganar o povo dizendo que tem compromisso com o município. A gente sabe que não é assim que funciona, o político tem que viver a cidade e, principalmente, ter amor por ela, como eu tenho. A maioria dos meus adversários não mora aqui, então já desconsidero isso, porque o povo está atento. Não adianta propor mágica, como passagem a R$1,50, porque nada disso engana mais. A população quer alguém que a ouça, que discuta propostas e que tenha disposição para governar pelo povo. E essa é nossa prioridade.

OSG - Quais são suas principais propostas para concorrer ao cargo?

DEJORGE - Minhas prioridades vão ser sempre saúde e educação. Mas hoje temos que ajustar as contas e fazer um verdadeiro “choque de gestão” em São Gonçalo. Para isso, vou acabar com a Secretaria de Governo e o cargo de chefe de gabinete, para montar um gabinete de gestão, para que advogados e contadores tecnicamente possam avançar nos projetos. Temos que separar o lugar de político do de técnico. Na educação, vamos melhorar a qualidade da merenda e levar dignidade aos professores. Vamos também criar a 1ª Escola de Aplicação de São Gonçalo, em parceria com universidades federais para que os universitários assumam as aulas. Será um tipo de escola criada para ser de destaque para os melhores alunos da cidade.

OSG - Qual serão suas prioridades, caso seja eleito?

DEJORGE - Minha prioridade é sempre o povo, sou um cara do povo. Eu conheço a minha cidade, nasci e moro aqui até hoje, e amo São Gonçalo. Eu vejo a mesma coisa que a população. Acho que o prefeito, hoje, não pode ficar dentro do gabinete. Ele deve estar presente junto a população para que realmente entenda as reais necessidades dos moradores. Então, pretendo começar reduzindo os contratos e o número de secretarias para economizar para os cofres públicos e avançar nos projetos em diversas áreas. Não vou sossegar até fazer da saúde de São Gonçalo a melhor do Estado. O idoso é minha prioridade e, por isso, pretendemos criar a “Clínica da Terceira Idade”.

OSG - As últimas pesquisas apontam empate técnico entre o atual prefeito, o senhor e outro candidato. Se o senhor for para o segundo turno, qual seria a estratégia para alianças? E se não for, pretende apoiar quem?

DEJORGE - Acho que o pouco do que fiz até hoje dá para mostrar um crescimento político, porque faço meu trabalho com seriedade. Um dos princípios que tenho de respeitar é o ser humano, independente da classe, cor, gênero ou religião. Então, na política, como a maioria não tem palavra, venho conquistando meu espaço devagar e gradativamente. Na Câmara, tenho uma articulação boa com a maioria dos vereadores e não vou ter dificuldade de agregar. Ninguém acredita mais na galera que está há mais de 20 anos na política da cidade e não fez nada até hoje. Então, vamos conversar com quem tem pensamento próximo e que venha para somar no segundo turno. Independente de com quem a gente vá, não teremos dificuldade.

OSG - Qual a análise que faz da administração do atual prefeito Neilton Mulim?

DEJORGE - Se tivesse sido 10% do que eu sonho para a minha cidade, eu estaria do lado dele e não na posição contrária. Acho que foi uma das piores. Isso prova que não adianta ser médico nem professor para ser um bom gestor. O prefeito tem que querer, tem que amar e conhecer a cidade.