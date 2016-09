Candidatos apresentam propostas em Icaraí, Região Oceânica e Zona Norte

03/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Rodrigo Neves conversou com eleitores na Rua Moreira César Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o vice-prefeito Axel Grael, ambos do PV, candidatos à reeleição pela coligação ‘Pra Seguir em Frente’, fizeram panfletagem na esquina das ruas Moreira César e Mariz e Barros, em Icaraí, na manhã de ontem.

Acompanhados de Eduardo Jorge (PV), candidato à presidência da República em 2014, eles conversaram com moradores e comerciantes sobre as realizações do governo e sobre propostas para a cidade. Segurança Pública foi um dos temas abordados por Rodrigo Neves. O prefeito lembrou que dobrou o efetivo da Guarda Municipal, chegando a 600 agentes e citou a abertura da Cidade da Ordem Pública, no Barreto. Rodrigo Neves falou ainda da criação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e da instalação dos portais da cidade.

Já Felipe Peixoto (PSB) fez corpo a corpo pela manhã em Piratininga, na Região Oceânica, e depois atravessou a cidade para repetir a ação na Engenhoca, na Zona Norte. Na primeira agenda do dia, Felipe Peixoto percorreu trecho da Estrada Francisco da Cruz Nunes, ouvindo a população e apresentando propostas a moradores e comerciantes. Felipe reafirmou o compromisso de concluir as obras da TransOceânica, mas com ajustes para permitir o acesso de veículos ao comércio e ainda auditando o projeto.

“Vamos concluir a obra, mas garantindo ao comércio um espaço para os consumidores pararem seus carros. Quem conhece a Região Oceânica sabe que muitos moradores usam carro para ir à padaria, levar e buscar seus filhos na escola, ir ao mercado”, afirmou. Flavio Serafini (PSOL) participou de debate organizado por moradores do conjunto habitacional Zilda Arns, a maioria sobrevivente da Tragédia do Bumba, ocorrida em 2010.