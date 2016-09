Dilson e Marlos fazem caminhada no Centro

03/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Dilson Drumond (PSDB) conversou com eleitores e comerciantes da Rua Moreira César, no Zé Garoto Foto: Divulgação

Cerca de duzentas pessoas acompanharam a caminhada do médico Dilson Drumond, candidato do PSDB a prefeito de São Gonçalo, na manhã de ontem, pelas ruas do centro da cidade.



Durante o trajeto, o candidato tucano aproveitou para conversar com populares e comerciantes. “A aceitação foi muito boa, nosso projeto está bem aceito em toda a cidade. A receptividade das pessoas é excelente e vejo que 80% das pessoas que a gente conversa está se interessando pelo projeto e a grande maioria pede por mudanças. Estou muito empolgado e satisfeito com essa campanha que tem como objetivo falar diretamente com a população”, afirmou.

A caminhada seguiu pela Rua Moreira César, no Zé Garoto e terminou na Praça do Rodo, no Centro, sendo acompanhada por alguns candidatos a vereador da coligação “São Gonçalo Para Todos”.

Já o candidato a prefeito pelo PSB, Marlos Costa, participou de gravação de programa eleitoral e de caminhada no bairro Porto da Pedra, onde ouviu dos comerciantes e população, reclamações sobre as deficiências do bairro e da cidade.

Um dos principais pontos abordados pelos eleitores foi à falta de acessibilidade.

“Notamos que o bairro possui deficiência na acessibilidade, calçadas muito estreitas, postes no meio do caminho impedindo o pedestres de circularem pelas calçadas. Caso seja eleito prefeito tenho proposta de reorganização do bairro para beneficiar pedestres e motoristas. Como está não dá para ficar”, disse Marlos. Durante a tarde, Marlos caminhou pelo Zé Garoto e à noite participou de reunião com lideranças religiosas.